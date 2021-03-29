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Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

29.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunun bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye operasyon yapan ekipler, lastik bot içinde 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.
Düzensiz göçmenler ve şüpheli şahıs, işlemleri yapılmak üzere kıyıya çıkarıldı.

Mersin açıklarında 12 düzensiz göçmen yakalandı

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