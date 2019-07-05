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Mersin'de 3 kişi daha sahte içkiden hastaneye başvurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:19 | Son Güncelleme

Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri iddiasıyla 3 kişi daha hastanelere başvurdu.

Mersin'de 3 kişi daha sahte içkiden hastaneye başvurdu!

Mersin’de son 10 günde 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 3 kişinin daha hastaneye başvurduğu, tedaviye alınan hasta sayısının 19’a yükseldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 7 kişinin öldüğü sahte alkol zehirlenmelerinde her geçen gün hastanelere başvuranların sayısı artıyor. Halen 16 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri devam ederken, dün bir, bugün de iki kişi daha sahte alkolden etkilendikleri iddiasıyla hastaneye başvurdu. Hastanelerde tedavi altına alınanların sayısı 19’a yükselirken, olayın başından bu yana 8 kişi de tedavileri tamamlanarak taburcu oldu.

Öte yandan, sahte alkol zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 6 kişinin sorgularının devam ettiği, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Mersin sahte içki

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
her şey güzel olacak tı
O salaklar oranını ayarlayamıyor, ben 5 lt yapıyom her gün 2-3 duble sallıyom buzlu buzlu ohhh mis gibi 100 tlye neredeeee
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