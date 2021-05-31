Mersin'de 4.4 büyüklüğünde deprem! | İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesini yaptığı açıklamaya göre 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.3 olarak listelerken, derinliğini ise 25 km'nin üzerinde kaydetti. AFAD depremin merkezini Mersin'in Anamur ilçesi olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre, sabah saatlerinde merkezi Azerbaycan olarak kaydedilen bir deprem gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak listelenirken, derinliği 5 km olarak açıklandı.

31 Mayıs gece 02:22 sularında Erzincan merkezli gerçekleşen bir deprem ise dikkat çekti. Söğütlü/Otlukbeli merkezli açıklanan depremin büyüklüğü 3.2 olarak kaydedildi.

DÜNYADA DEPREMLER

31 Mayıs gece 03:48 sularında Amerika Birleşik Devletleri merkezinden 16 km uzak mesafede bulunan Nevada eyaletinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yaşanılan deprem birçok yerde hissedilirken, can veya mal kaybı kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ





