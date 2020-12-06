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Mersin’de 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

06.12.2020 14:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’de 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

Mersin’in Tarsus ilçesinde Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça anons yapılarak vatandaşların pandemi kurallarına uymaları isteniyor.

Tarsus’ta 4 Aralık Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın riskli iller arasında Mersin’in de yer aldığını açıklamasının ardından Tarsus’ta tedbirler sıkılaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle yabancı uyruklu vatandaşların ikamet ettiği mahallelerde salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça bilgilendirme anonsları yaptı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği belirtilen anonslarda, herkesin kurallara uyması istendi. 4 dilde yapılan anonslarda, “Saygıdeğer hemşehrilerimiz, salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik konusunda çok dikkatli olmalıyız. Tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğu olduğu ortam daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Lütfen evlerimizden çıkmayalım” denildi. Ayrıca Tarsus’un işlek noktalarda polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Anonslardan dolayı teşekkür eden Süleyman Yalçınkaya, “Korona virüs nedeniyle sosyal mesafenizi koruyun. Kalabalık alanlarda bir araya gelmeyin. Hijyen ve temizlik kurallarına uyalım. Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Türkçe anonslar yapıldı” dedi.
Kürtçe teşekkür eden Ayşe Yalçınkaya ise, “Allah razı olsun, Kürtçe çok keyiflendik. Arapça ve Kürtçe anons yapıldı. Kürtçe’yi anladık, dilimizden konuştular. Allah razı olsun” dedi.

Sık sık yapılan anonslardan vatandaşların memnun olduğu görüldü. Tarsus’ta polis ayrıca kurallara uymayanlara da cezai işlem uyguladı.

(İHA)

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