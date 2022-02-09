HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mersin'de "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü! Evden 2 kamyon çöp çıktı

Mersin'de "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü! Evden 2 kamyon çöp çıktı

09.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'den gelen haber akıllara durgunluk verdi. Akdeniz ilçesinde, komşuların kötü koku ihbarıyla harekete geçen ekipler, gittikleri evde adeta şaşkına döndü. Tam anlamıyla 'bir ev dolusu çöp'ün temizlendiği yerden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı. Ayrıca ev daha sonra dezenfekte edildi.

Mersin'de "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü! Evden 2 kamyon çöp çıktı

Mersin'de, komşuların ihbarıyla ortaya çıkan olay "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Akdeniz Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi 4302 Sokak'taki evden kötü kokular geldiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, çevreye yayılan kötü koku nedeniyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve gitti. Akdeniz Belediyesi Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, evin her odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri; kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkardı.

4e71c898f1d9b293a129645c4709e62c

BAŞKAN'DAN HASTALIK UYARISI

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz. Aksi taktirde sağlığın her şeyden önemli olduğunu bir kez daha hissettiğimiz böylesi önemli günlerde hastalıklara da davetiye çıkarmış oluruz. Başta koronavirüs salgını olmak üzere halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

35708e78719da2a1f69293c347ddd728

177411baae7f68e597b6869a9190e811

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nadir olduğu belirtildiNadir olduğu belirtildi
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıtKılıçdaroğlu'ndan adaylık iddiasına yanıt
Bakan Koca'dan 'İstanbul' vurgusuBakan Koca'dan 'İstanbul' vurgusu
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Survivor'da diskalifiye mi olacak? "Bu kabul edilebilir değil"

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Halil Falyalı'nın katil zanlılarının fotoğrafları ortaya çıktı!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti! Arkadaki araçta eşi ve çocukları da vardı

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

İlginizi Çekebilir

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Savaş pilotuydu! Seksi pozları keşfedilince işinden kovuldu

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Her zerresi faydalı! Sevseniz de sevmeseniz de yemelisiniz

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.