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Mersin'de domuz nöbeti! Yetkililerden yardım bekliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:37 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus'ta sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor. Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler sabahlara kadar domuz nöbeti tutuyor. Kimi davul çalarak, kimi silah sıkarak ve kimi davul eşliğinde oyunlar oynayarak domuzları ürkütmeye çalışıyor.

Mersin'de domuz nöbeti! Yetkililerden yardım bekliyorlar

Mersin Tarsus'a 35 kilometre uzakta bulunan Alibeyli Mahallesi'nde ekili alanı talan eden domuzlar, mahalle sakinlerinin nöbet tutmasına neden oldu. Özellikle ayçiçeği ve üzüm bağlarını tercih eden domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi.

'DEVLETİMİZDEN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUMASINI İSTİYORUZ'

Çiftçileri gece nöbete zorlayarak gecesini gündüzüne katan domuzlar, üreticinin zor ve umutla yetiştirdiği ürünleri yok ediyor.
Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen çiftçi Emrah Todu, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Todu, “Geçim kaynağımız hayvancılık yanında ayçiçeği, buğday ve bağcılık da var. Domuz denilen pis hayvan yüzünden mahsul kaldıramıyoruz. Gece sabahlara kadar teneke çalıyoruz, ışık tutuyoruz, bağırıyoruz, torpil patlatıyoruz. Ne bileyim her şeyi yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız, 2 saat uykuyla günümüz geçiyoruz. 3-5 sene daha fazla türedi. Domuz avlanması yasak. Devletimizden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

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'ÜRÜNLERİMİZ MAHVOLDU'

Bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Alibeyli Mahallesi Dernek Başkanı Necat Çakır ise, “Bu akşam köyümüzdeki sorunlardan biri olan domuzla mücadele için geldik. Bayağı bir şikayet var. Ürünlerimiz mahvoldu” ifadesini kullandı.

'DOMUZLARI ÜRKÜTMEK İÇİN DAVUL ÇALIYORUZ'

Domuzları ürkütmek için davul çaldıklarını söyleyen Zeki Karagedik, “Köyümüz çiftçilik uğraştığında, buğday, ayçiçeği üzüm bağı olmasından dolayı domuzlardan çok rahatsız. Çok zarar veriyor. Çocuklarımızı rızkını heba ediyor. Bu yüzden yardım bekliyoruz. Domuzları ürkütmek için davul çalıyoruz, teneke çalıyoruz, tüfeğimiz ürkütmek amacıyla sıkıyoruz başka bir çözüm bulamıyoruz” şeklinde konuştu.

Canları sıkılan çiftçiler nöbet sırasında davul çalarak "Domuza gel domuza. Domuz bizi ne hale soktu" diyerek oyun oynadılar.

Kaynak: İHA

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