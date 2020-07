Mersin'de domuz nöbeti! Yetkililerden yardım bekliyorlar

Mersin Tarsus'a 35 kilometre uzakta bulunan Alibeyli Mahallesi'nde ekili alanı talan eden domuzlar, mahalle sakinlerinin nöbet tutmasına neden oldu. Özellikle ayçiçeği ve üzüm bağlarını tercih eden domuz sürüleri çiftçileri canından bezdirdi.

'DEVLETİMİZDEN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUMASINI İSTİYORUZ'

Çiftçileri gece nöbete zorlayarak gecesini gündüzüne katan domuzlar, üreticinin zor ve umutla yetiştirdiği ürünleri yok ediyor.

Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen çiftçi Emrah Todu, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Todu, “Geçim kaynağımız hayvancılık yanında ayçiçeği, buğday ve bağcılık da var. Domuz denilen pis hayvan yüzünden mahsul kaldıramıyoruz. Gece sabahlara kadar teneke çalıyoruz, ışık tutuyoruz, bağırıyoruz, torpil patlatıyoruz. Ne bileyim her şeyi yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız, 2 saat uykuyla günümüz geçiyoruz. 3-5 sene daha fazla türedi. Domuz avlanması yasak. Devletimizden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

'ÜRÜNLERİMİZ MAHVOLDU'

Bir an önce çözüm bulunmasını isteyen Alibeyli Mahallesi Dernek Başkanı Necat Çakır ise, “Bu akşam köyümüzdeki sorunlardan biri olan domuzla mücadele için geldik. Bayağı bir şikayet var. Ürünlerimiz mahvoldu” ifadesini kullandı.