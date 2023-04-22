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  4. Mersin'de feci olay! Evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

Mersin'de feci olay! Evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

22.04.2023 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana geldi. Evde yangın çıkmasının ardından 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı. Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersin'de feci olay! Evde çıkan yangında üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı

Buluklu Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

AA-20230422-30933029-30933028-MERSINDE_EVDE_CIKAN_YANGINDA_UCUZ_KARDESLERDEN_2SI_OLDU_1I_AGIR_YARALANDI

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat'ın öldüğünü, Nisa Cesur'un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

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