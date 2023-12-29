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Mersin'de hakimiyetini kaybeden sürücü kalabalığa çarptı! 2 kişi yaralandı

29.12.2023 00:36 | Son Güncelleme:
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Mersin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hafif ticari araçla, sokak arasında kavga eden gruba çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de hakimiyetini kaybeden sürücü kalabalığa çarptı! 2 kişi yaralandı

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde sokak arasında iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.İ. (30) idaresindeki hafif ticari araç, kalabalığın arasına daldı. 2 kişinin yaralandığı olayın ardından D.İ., aracını terk edip, yaya olarak kaçtı.

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Hafif ticari aracın kalabalığa dalması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaçan D.İ. ise daha sonra polis merkezine teslim oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

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