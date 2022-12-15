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  4. Mersin'de kahreden kaza: Kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

Mersin'de kahreden kaza: Kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

15.12.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de akşam saatlerinde yaşanan trafik kazası anneyle kızını ayırdı. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Yıldırım ile annesi Musavat Yıldırım'a özel halk otobüsü çarptı. Ayşe Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken annesi yoğun bakıma alındı. Kazanın ardından toplanan kalabalık, kazaya sebebiyet veren otobüse taşlarla saldırdı.

Mersin'de kahreden kaza: Kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken özel halk otobüsünün çarptığı Ayşe Yıldırım (33) yaşamını yitirdi, annesi Musavat Yıldırım (61) ise ağır yaralandı. Kazadan sonra bölgede toplanan öfkeli kalabalık, taşlarla halk otobüsüne zarar verdi.

LAZA

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tozkoparan Zahit Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Musavat ile kızı Ayşe Yıldırım'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otobüsün altında kalan Ayşe Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne Musavat Yıldırım ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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OTOBÜSÜ TAŞLADILAR

Anne- kızı ayıran kaza sonrası bölgede toplanan kalabalık, taşlarla otobüse saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıtılırken, halk otobüsünün sürücüsü Y.K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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