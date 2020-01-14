Mersin'de karısını 'tahra' ile öldüren sanık kendisini böyle savundu!

Olay 14 Mart 2019'da, merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla Etiz, uzun süre ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun babası Süleyman Etiz'e, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Bunun üzerine Süleyman Etiz, yaşadığı Siirt'ten Mersin'e gelerek, Leyla Etiz'in kaldığı eve gitti. Burada Etiz çifti arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ TAHRA İLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Süleyman Etiz, tahra ile eşinin başına defalarca vurarak, öldürdü. Olay sonrası polise teslim olan Süleyman Etiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Süleyman Etiz hakkında, Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'tasarlayarak öldürme', 'üstsoydan akrabayı kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine geçen ay başlanırken, ikinci duruşma ise bugün yapıldı. Tutuklu sanık Süleyman Etiz'in hazır bulunduğu duruşmaya, çocukları ve avukatlar da katıldı.

TERCUMAN EŞLİĞİNDE SAVUNMA YAPTI

Duruşmada, tercüman eşliğinde Kürtçe savunma yapan Süleyman Etiz, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana haksızlık yapılıyor. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tanıkları ve müdafi avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Sanık Süleyman Etiz'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

