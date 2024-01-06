HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı

Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı

06.01.2024 18:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de kız arkadaşının silahla vurarak öldüren şahıs, Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından aracının içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Mersin'de kız arkadaşını öldüren şahıs Kahramanmaraş'ta yakalandı

Mersin’in Akdeniz ilçesinde 9 Aralık 2023 tarihinde, İrem Sağlam (24) ile evine gelen erkek arkadaşı M.T.A. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, M.T.A., tabancayla İrem Sağlam’ı başından vurarak öldürmüştü.

KAHRAMANMARAŞ'TA YAKALANDI!

Adıyaman’a kaçtığı belirlenen M.T.A'nın, Mersin’e döneceği bilgisinin alınması üzerine jandarma ekipleri, şüpheliyi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde aracının içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinden 1 tabanca ve şarjör, 9 fişek, 1 bıçak, 4 gram ağırlığında esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın, "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten adam öldürme ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından UYAP kaydının olduğu öğrenildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan M.T.A., cezaevine gönderildi.

(İHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi! Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi!
Parçaladılar, yıktılar ve hatta patlattılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı, bir tarih böyle yok edildiParçaladılar, yıktılar ve hatta patlattılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı, bir tarih böyle yok edildi
Midelerinden uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandıMidelerinden uyuşturucu çıktı! 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin kız arkadaş
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

Seyyanen zam ile yeni emekli maaşınız ne kadar olur?

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

AK Parti’de adaylar ‘kesinleşti’ iddiası! İşte İstanbul dahil 8 ildeki adayların isimleri...

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Yüzde 50'leri aşmıştı: Mevduat faizleriyle ilgili önemli gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı! Tarih verdi

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Beklenen oldu: Çatışma başladı!

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

Fatih Altaylı ifade verdi! Celal Şengör de yanında

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.