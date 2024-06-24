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  4. Mersin'de motosikletli saldırgan dehşeti! Torunlarının gözleri önünde vuruldu

Mersin'de motosikletli saldırgan dehşeti! Torunlarının gözleri önünde vuruldu

24.06.2024 22:57
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Mersin'de 2 torununu motosikletle götüren dede, motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de motosikletli saldırgan dehşeti! Torunlarının gözleri önünde vuruldu

Olay, merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Şahin torunlarıyla motosiklette giderken bir başka motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

TORUNLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU

Kafasından tabanca ile vurulan Şahin motosikletle birlikte düşerken, küçük yaştaki torunları o anlarda şok yaşadı. Motosikletli şüpheli kaçarken, çocuklar ise bir eve sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli saldırganın tabanca ile Şahin'e ateş ederek vurması ve motosikletin devrilmesi yer aldı. Görüntülere yaralı şahsın torunlarının olayın şoku ile yan tarafta bir eve kaçmaları da yansıdı. Şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Express


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