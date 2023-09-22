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Mersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da var

22.09.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dublör kullanarak gurbetçilerin gayrimenkullerini satışa çıkaran suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de şafak operasyonu, hepsi yakalandı! Dublör kullanıyorlarmış, aralarında avukat ve memurlar da var

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, noter görevlilerinin kendisini Almanya'da yaşayan gurbetçiye benzetmek için saçını boyatıp, sakalını tıraş eden bir kişinin sahte vekâlet çıkarmaya çalıştığını fark ederek, şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

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DUBLÖR KULLANARAK...

Çalışma kapsamında organize bir suç örgütünün, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlardan öğrendiği, daha sonra bu arsa ve arazileri o kişilere benzer dublör kullanarak sahte ölüm belgesi, sahte kimlik, sahte veraset ilamı, sahte noter vekâleti, sahte nüfus adres bildirimi, sahte evraklarla banka hesabı ve cep telefonu hattı çıkararak satışa çıkardıkları belirledi.

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ARALARINDA AVUKAT VE MEMURLAR DA VAR

Bu yolla 12 gurbetçiyi mağdur eden suç örgütüne üye aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından KOM ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 130 polis görev alırken, dron ile havadan destek verildi. Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan polisler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Mersin operasyon

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