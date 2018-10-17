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Mersin'de şehit polisi meslektaşları yalnız bırakmadı! Böyle uğurlandı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Mersin'de görevi esnasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Karapınar'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Karapınar(49), dün merkez Toroslar ilçesine bağlı Alanyalı Mahallesi'nde yapılan arama, tarama, pusu ve keşif çalışmalarına katıldı. Bu sırada kalp krizi geçiren Karapınar, arkadaşları tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Doktorların hemen müdahale ettiği polis memuru, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Ali Karapınar için İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, eşi Fatma, Kızı Aleynasu, oğlu Mustafa ile mesai arkadaşları katıldı.

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Acılı eş Fatma Karapınar yakınlarının yardımı ile ayakta dururken, burada kılınan cenaze namazının ardından oğlu ve il protokolü ile silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan merhum polisin naaşı, cenaze aracına konuldu. Karapınar'ın cenazesi törenin ardından toprağa verileceği Kahramanmaraş'a götürüldü. (DHA)

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Mersin Özel Harekat polisi cenaze şehit

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şehidimize Allah'tan rahmet diler geride kalan kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin.
Allah rahmet eylesin mekanı Cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
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