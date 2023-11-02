Mersin'de muayene ücreti tartışması kanlı bitti! Köpek eğitmeni, müşterisini tüfekle vurdu!

Olay, 31 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan, köpeğinin muayene ücretiyle ilgili borç- alacak meselesi yüzünden köpek eğitmeni G.Ö. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.Ö., Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Bozdoğan kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Bozdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, G.Ö.'nün yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)





