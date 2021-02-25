Mersin'deki vahşette yeni detay: Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Remzi Kuzal'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, Remzi Kuzal'ı kendisini hırsızlıkla suçladığı için kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, Y.Ö. ve M.N.E. ile birlikte cesedi kiraladıkları bir otomobil ile Emirler köyünün üst tarafında bulunan bir su kuyusuna attıklarını söyledi. Bunun üzerine olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, ceset, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

BİR HAFTA EVDE BEKLETMİŞLER

Yapılan incelemelerde şahısların yaşlı adamı 8 Şubat 2021 tarihinde öldürdüğü, evinde bir hafta beklettikleri, ardından su kuyusuna götürüp attıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların bir hafta boyunca her gün yaşlı adamın evine gidip cesedi kontrol ettikleri de tespit edildi.