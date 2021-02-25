HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mersin'deki vahşette yeni detay: Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Mersin'deki vahşette yeni detay: Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

25.02.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin'deki vahşette yeni detay: Yaşlı adamı öldürüp bir hafta evde bekletmişler

Mersin’de para için yaşlı adamı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların, öldürdükleri yaşlı adamın cesedini evinde bir hafta beklettikleri, her gün eve gidip kontrol ettikleri cesedi daha sonra su kuyusuna attıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Remzi Kuzal'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp kişinin bulunması için çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, H.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ilk ifadesinde, Remzi Kuzal'ı kendisini hırsızlıkla suçladığı için kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, Y.Ö. ve M.N.E. ile birlikte cesedi kiraladıkları bir otomobil ile Emirler köyünün üst tarafında bulunan bir su kuyusuna attıklarını söyledi. Bunun üzerine olaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, ceset, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

BİR HAFTA EVDE BEKLETMİŞLER

Yapılan incelemelerde şahısların yaşlı adamı 8 Şubat 2021 tarihinde öldürdüğü, evinde bir hafta beklettikleri, ardından su kuyusuna götürüp attıkları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların bir hafta boyunca her gün yaşlı adamın evine gidip cesedi kontrol ettikleri de tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı şüpheliler gazetecilerin sorularını yanıtlamazken, kadın şahsın ağladığı görüldü.

02621c25-e536-4bc4-89cf-520ed781a450

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Bir bölgede daha vakalarda artış yaşandı! Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldıBir bölgede daha vakalarda artış yaşandı! Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı
Sübhaneke duasının okunuşu ve anlamıSübhaneke duasının okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan MIS-C hastalığı uyarısı

Ölümcül tehlikesi var, koronavirüs geçiren çocuklarda görülüyor

4 kez kalbi durdu, 5 kez entübe oldu! 136 günlük koronavirüsle savaşı kazandı

4 kez kalbi durdu, 5 kez entübe oldu! Hayata tutundu

İstanbul'un ağaçlarında teke böceği tehlikesi! 2 ayda 180 ağaç kesildi

İstanbul'da korkutan tehlike! Hepsini tek tek kestiler

İSKİ duyurdu! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Trakya'da vakalarda artış yaşandı! Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Bir bölgede daha vakalarda artış yaşandı! Tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.