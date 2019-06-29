HABER

Mersin merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 bin 354 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekeyi 8 aylık takip sonucu çökertti.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde imali ve satışı yapan şebekeyi 8 aylık takip sonucu çökertti. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 36 bin 354 gram esrar maddesi ve 21 Kok Kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi.
Mersin’in Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca 8 aydır yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Gülnar, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Anamur, Toroslar, Yenişehir ilceleri, Antalya’nın Alanya ilcesi ve Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bulundukları yerlerde kenevir bitkisi ekerek esrar maddesi yetiştiren 39 kişi olduğu tespit edildi. Elde etmiş oldukları uyuşturucu maddeyi, Mersin il merkezi ile ilçelerinde ve Osmaniye ili Kadirli ilçesinde satısını yaptıkları, böylelikle Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve Ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi
Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda toplam 36 bin 354 gram esrar maddesi ve 21 Kok Kenevir bitkisi, hassas terazi ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplam 18 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 9 ’u uyuşturucu madde imali ve ticareti sucundan tutuklandı.
9 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
Çeşitli ilçeler de belirlenen adreslere düzenlenen operasyona ise, Jandarma Komando Timi, 3 narkotik Kopek timi ve, 220 personel katıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5’i tutuklandı, 18 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Devrilen karayolları tabelası trafiği aksattıDevrilen karayolları tabelası trafiği aksattı
Şehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Astsubay Adem Tunç, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.