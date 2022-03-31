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  4. Mersin, Osmaniye ve Kilis iftar vakti ne zaman? Osmaniye, Kilis ve Mersin sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Mersin, Osmaniye ve Kilis iftar vakti ne zaman? Osmaniye, Kilis ve Mersin sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

31.03.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı yaklaşırken Mersin, Osmaniye ve Kilis'in iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre iftar, imsak ve sahur saatleri de belli oldu. Peki Mersin, Osmaniye ve Kilis iftar vakti ne zaman? Osmaniye, Kilis ve Mersin sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Mersin, Osmaniye ve Kilis iftar vakti ne zaman? Osmaniye, Kilis ve Mersin sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Mersin, Osmaniye ve Kilis'te ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Mersin, Osmaniye ve Kilis iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MERSİN, OSMANİYE VE KİLİS İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Mersin, Osmaniye ve Kilis'te ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

MERSİN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

OSMANİYE 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

KİLİS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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Oruç Mersin Kilis Osmaniye iftar
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