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MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Mersin seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

10.05.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçları 2023 için araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla oy kullanacakları tarihi beklemeye başladılar. Seçmenler bu sene Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullanacak. Peki, Mersin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Mersin seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanır? Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Mersin seçim sonuçları 2023 yılında da gündem oldu. Seçmenler heyecanla seçim tarihini bekliyorlar. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında 1'inci sırada Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci sırada Muharrem İnce, 3'üncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu, 4'üncü sırada ise Sinan Oğan yer alıyor. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

MERSİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

14-mayıs-seçim-sonuçları

SEÇİM YASAKLARININ ARDINDAN HEYECAN BAŞLAYACAK

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

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