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Mersin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılmak istendiği tahmin edilen patlayıcılarla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçta 150 kilogram anfo türü patlayıcı ile çok sayıda fünye ve dinamit ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, rutin kontrol yapan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu.

Hafif ticari aracın kasasında yapılan aramada sevk belgeleri olmayan 150 kilogram anfo türü patlayıcı ile 800 fünye, 16 dinamit, ateşleme düzeneği ve 500 metre
ateşleme kablosu ele geçirildi.

Tarım arazisi açmak maksadıyla kullanılmak istendiği tahmin edilen patlayıcılarla ilgili araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
anfo Mersin patlayıcı

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