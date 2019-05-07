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Mersin'de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:44 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göçle gelen ailelerin yoğun olarak yaşadığı mahallede düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN (AA) - Mersin'de, çoğunlukla kente Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden göçle gelen ailelerin yaşadığı bölgede gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde oyunlar oynayıp, uçurtma uçuran çocuklar, gönüllerince eğlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Tırmıl Miting Meydanı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Çoğunlukla kente göçle gelen ailelerin yaşadığı bölgedeki çocukları buluşturan şenlikte, keyifli anlar yaşandı.

Çocuklar bir süre sohbet edip kaynaştıkları şenlikte, ilk olarak oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi. Ardından alanda bulunan polis memurlarının da yardımını alan çocuklar, ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Birbirinden renkli uçurtmaları gökyüzüyle buluşturan yaklaşık 750 çocuk büyük heyecan yaşarken, aileleri de bu anları telefonlarıyla kaydetti.

İlk kez uçurtma uçuran çocukların da yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Öte yandan, etkinlikte, trafik bilinci oluşturmak amacıyla broşürler dağılırken, kurulan stantlarda da polis ekipleri tarafından çeşitli bilgiler verildi.

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Akdeniz Çocuk göç Mersin uçutma şenliği

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