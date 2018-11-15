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Mersin'de göçmenlere yönelik "Sağlıklı Yaşam Merkezi" açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 19:35 | Son Güncelleme

Güney Kore Cumhuriyeti'nin göçmenlere yönelik, "Göçmen Sağlığı Merkezi Projesi" kapsamında Mersin'de inşa edilen merkezin açılışı yapıldı - Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi: - "Ben, Türkiye’nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli'ye kapılarını açarak, onları dostça gözetmekte olduğunu iyi biliyorum. Türkiye’nin bu cömertliği ve insaniyeti uluslararası toplumdan büyük bir övgü almaktadır" - Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter: - "Güney Kore'nin büyük destekleriyle bunun gibi 5 binanın daha açılışını gerçekleştireceğiz"

MERSİN (AA) - Güney Kore Cumhuriyeti'nin, Türkiye'deki göçmenlere yönelik başlattığı "Göçmen Sağlığı Merkezi Projesi" kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesinde inşa edilen Sağlıklı Yaşam Merkezi, törenle açıldı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Girne Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin açılışında yaptığı konuşmada, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Projenin, Güney Kore tarafından 2016 yılında yapılan 5 milyon dolarlık hibeyle başlatıldığını, bu kapsamda 6 ilde sağlık yaşam merkezi inşa edileceğini aktaran Hong-Ghi Choi, merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hong-Ghi Choi merkezin, Güney Kore ile Türkiye arasındaki sağlam dostluğun örneklerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben, Türkiye’nin yaklaşık 3,5 milyon Suriyeliye kapılarını açarak, onları dostça gözetmekte olduğunu iyi biliyorum. Türkiye’nin bu cömertliği ve insaniyeti uluslararası toplumdan büyük bir övgü almaktadır. Güney Kore Devleti, Türkiye’deki sığınmacılara yardım edilmesi için bu süre zarfında 14 milyon dolar destekte bulunmuştur. Bu sağlık merkezinin kurulmasının da bir parçasıdır. Bugünden itibaren bu sağlık merkezinin Suriyeli sığınmacılarla bölge halkına kapılarına sonuna kadar açarak, insanlara yardımcı olup, acılarını dindirebilen bir yer olmasını diliyorum.”

Konuşmasında, Türkiye'nin, Kore Savaşı'ndaki desteğine de değinen Hong-Ghi Choi, "Bizler savaşta Türkiye'den gönderilen genç askerlerin Kore'nin özgürlüğü ve demokrasisi için sadece kahramanca mücadele etmekle kalmadan, savaşa ara verilmesinden sonra da savaş yetimlerine bakarak, onlar için yaptıklarını dün gibi hatırlıyoruz. Türklerin canları pahasına yaptıkları yardımları Koreliler asla unutmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

- 10 milyon Suriyeli sığınmacıya muayene hizmeti

Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter de Sağlık Bakanlığı'nın yılda yaklaşık 10 milyon Suriyeli'ye muayene hizmeti verdiğini belirterek, 1,5 milyon kişinin de ameliyatlarının yapıldığını aktardı.

Türkiye'de hizmet veren sağlık yaşam merkezlerinin sayısının 174'e ulaştığını kaydeden İlter, "Güney Kore'nin büyük destekleriyle bunun gibi 5 binanın daha açılışını gerçekleştireceğiz. Güney Kore bu bağlamda yardım teklif eden ve gerçekleştiren ilk ülke. Bu merkezde 6 ekiple hizmet vereceğiz. Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Türkiye'nin, ülkelerindeki iç savaşın ardından çok sayıda Suriyeli'ye kucak açtığını bildirdi.

Kentte ayrıca 7 göçmen sağlığı merkezi olduğunu aktaran Su, "32 Suriyeli hekim ve 37 Suriyeli hemşire ile 170 binin üzerinde Suriyeli sığınmacıya poliklinik hizmet verdik. Bu merkezlerde muayenesi yapılan sığınmacılar, ihtiyaç halinde ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine yönlendirilerek tedavileri yapılabiliyor." dedi.

Su, konuşmasının ardından Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'ye bir plaket takdim etti.

Daha sonra törene katılanlar açılışı yapılan merkezi gezdi.

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