HABER

Mersin'de hükümlü koğuşu ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşunda yangın çıkarması sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir hükümlünün koğuşunda yangın çıkarması sonucu 8 infaz koruma memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tek kişilik koğuşta kalan E.K, yatakları yakarak yangın çıkardı.

Yangını gören ceza infaz kurumu yetkilileri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 8 infaz koruma memuru Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hükümlü E.K'nin de hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Gümüşhane'de 'sakallı akbaba' görüntülendiGümüşhane'de 'sakallı akbaba' görüntülendi
Eyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamdaEyüpsultan’da emlak beyanı bildirimi artık elektronik ortamda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Hükümlü Mersin yangın

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

TEM Otoyolunda 3 araç yandı! Otoyol çift yönlü ulaşıma kapandı

Korkunç kaza! Çift yönlü ulaşıma kapandı

2 bin yıllık Hz. İsa kaya resmi defineciler tarafından tahrip edildi

2 bin yıllıktı! Bu kez duvardaki Hz. İsa resmini çaldılar

Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı

Koğuşu ateşe verdi! 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Tezkeresine 5 gün kala kaza kurşunu ile şehit oldu

Tezkeresine 5 gün kalmıştı! Kahreden haber

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.