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Mersin’de kayyumlarla ilgili yürüyüş ve eylem yapmak 10 gün yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

Mersin Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri her türlü eylem ve etkinliğin 10 gün boyunca yasaklandığını bildirdi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, ’PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle’ ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve ’belirtilen konuların devamı niteliğindeki’ açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri her türlü eylem ile etkinlikler 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 10 gün boyunca yasaklanmıştır" denildi.

Mersin Valiliği, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri her türlü eylem ve etkinliğin 10 gün boyunca yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması amacıyla, ’PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı faaliyetleri nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle’ ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek ve ’belirtilen konuların devamı niteliğindeki’ açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi ve benzeri her türlü eylem ile etkinlikler 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 10 gün boyunca yasaklanmıştır" denildi.

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