HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

02.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kurudere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ekerek uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda, bölgeden kaçmaya çalışan 2 zanlı yakalandı.

Ormanlık alanda yapılan aramada, 5 kilo 823 gram esrar, bir tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandıZonguldak'ta son 3 ayda uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı
Yunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşımYunanistan’ın tepkisi sonrası NATO 30 Ağustos paylaşımını silmişti! Yeniden yayınladılar: İşte o paylaşım
'Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...''Afgan ev sahibi' polemiği! 'İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp...'
Anahtar Kelimeler:
Mersin uyuşturucu operasyon

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo ile anlaştı! Yok artık...

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

Kılıçdaroğlu'na beklenmedik tepki! 5 lider rahatsız oldu

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Karaya oturan devasa gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar! Karaya oturan devasa gemi kurtarıldı

Yeni tedbirler hayata geçirildi, 6 ay boyunca... Ülke karanlığa büründü

Yeni tedbirler hayata geçirildi, 6 ay boyunca... Ülke karanlığa büründü

Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...

Bodrum'da tek bir gecede ödediği para olay...

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

4 çocuk annesi kadın eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı: Taşınmak için ev yok

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Kocası notunu görünce dayanamadı! Bakın ne dedi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.