Mersin'de sahte içki operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de yeni yıl öncesinde bir çiftliğe yapılan baskında 5 bin 200 şişe sahte şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, içki imal edildiği bilgisine ulaşılan merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki G.F'ye ait çiftliğe Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Çiftlikte yapılan aramalarda 5 bin 200 şişe sahte şarabın yanı sıra 150 boş içki şişesi, 125 şarap şişesi mantarı, bin 100 şarap şişesi tepe kapüşonu ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan çiftlik sahibi G.F'nin, ilk ifadesinde şarapları kendisi için imal ettiğini söylediği öğrenildi.

