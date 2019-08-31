Mersin'de saman yüklü kamyon yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde saman yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hasan K. idaresindeki 31 ZC 826 plakalı kamyon Gülnar-Mut kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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