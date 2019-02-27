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Mersin'de tefecilik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:39 | Son Güncelleme

Pos makinesi aracılığıyla tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı - Operasyonda 67 farklı kredi kartı ve 307 bin liraya el konuldu

MERSİN (AA) - Mersin'de pos makinesi aracılığıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Pos tefeciliği ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı çıkartılan R.Y'nin merkez Akdeniz ilçesindeki ofisine operasyon düzenledi.

Operasyonda R.Y. ve ofisteki 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda farklı kişilerin adına düzenlenmiş 67 kredi kartı bulundu.

Ekipler, 5 ayrı firma ve farklı bankalara ait 13 pos cihazı, 307 bin 560 lira para, 3 dizüstü bilgisayar ve bir harici belleğe el koydu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin operasyon Tefecilik

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