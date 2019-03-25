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Mersin'de telefon yağmacıları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

Mersin'de telefon yağmacıları tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de dolmuş bekleyen bir kadının cep telefonunu yağma yoluyla aldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Pirireis Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda dolmuş bekleyen S.N isimli kadının cep telefonu, tanımadığı 2 kişi tarafından yağma yoluyla alındı.

S.N'nin haber vermesi üzerine olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıların O.C. ve O.D. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, S.N'nin cep telefonu da zanlıların sattığı iş yerinden alınıp sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin yağma

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