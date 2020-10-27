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Mersin’deki yangın drone ile havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 18:41 | Son Güncelleme

Mersin’in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangın drone ile havadan görüntülendi.Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor.

Mersin’deki yangın drone ile havadan görüntülendi

Mersin’in Anamur ilçesinde iki noktada çıkan orman yangın drone ile havadan görüntülendi.
Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki kızılçam ormanlarında çıkan yangın sürüyor. Akşam saatlerinden de devam eden yangına Anamur, Bozyazı ve Gülnar orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler müdahale etti. Karaağa köyü yakınlarında çıkan ikinci yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan Uçarı Mahallesi’ndeki ilk yangın ise devam ediyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle, insanlar evlerinden uzaklaştırılırken, yangına 100’e yakın arazöz, 3 helikopter ve çok sayıda personel ile müdahale ediliyor. Rüzgarın da etkili olduğu yangın söndürme çalışmalarında civar köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor. Yangında birçok ev ile bazı muz seraları ve yüze yakın arı kovanı zarar gördü.
Mersin Valisi Ali İhsan Su da yangının devam ettiği Uçarı Mahallesi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Su, yangında bazı evlerin hasar gördüğünü, 50-60 civarında evin can güvenliği açısından boşaltıldığını söyledi.
Öte yandan akşam saatlerinde de devam eden Anamur’daki yangın, drone ile havadan görüntülendi. Geniş bir alanda etkili olan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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