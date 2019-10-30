Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüride nasıl karar verdiklerini anlattı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyelerinden oyuncular Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, jüri olarak nasıl karar verdiklerini anlattı. Festivalde jüri üyesi olduktan sonra karar aşamasını değerlendiren Mert Fırat, “Şimdi karar verirken 'bunlar böyle oluyormuş' diye anladığım anlar yaşıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'ulusal yarışma' kategorisinin jüri üyeleri olan Mert Fırat ve Şebnem Bozoklu, 'Öğle Sohbetleri'nde sinemaseverle bir araya geldi. AKM Perge Salonu'ndaki söyleşiye ilgi gösteren seyirciler, oyunculara sorularını yöneltti.

Halkevleri'nin tiyatro kurslarında küçük yaşlarda oyunculuk eğitimi almaya başladığını dile getiren Mert Fırat, ailesinin ilk dönemlerde oyunculuğa sıcak bakmadığını söyledi. Festivale ulusal kategorinin yeniden eklenmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Fırat, "Festivale sahip çıkanları kutlamak lazım. Seçimlerimizle bazı şeyleri değiştireceğimizi gördük" dedi.