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Mervenur'u iple boğup, folyoya sarmıştı! Mide bulandıran ifade: Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor deyince...

27.05.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 2020 yılında Mervenur Polat'ı iple boğup daha sonra cesedi folyoya sararak binanın çatısına çıkaran Cüneyt Akyol'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Akyol ifadesinde, ''Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı'' diyerek kan donduran olayı anlattı.

Mervenur'u iple boğup, folyoya sarmıştı! Mide bulandıran ifade: Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor deyince...

Antalya'da 19 Ekim 2020'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek, evden ayrıldıktan sonra uzun süre kendisinden haber alınamayan, 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturmada takip ve dinleme sonucu polis, 7 Mart 2021'de Cüneyt Akyol'u gözaltına aldı. Akyol, sorgusunda Polat'ın cesedinin yerini söyledi. Akyol'un yer göstermesiyle Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Polat'ın folyoya sarılı cansız bedeni bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Cüneyt Akyol, ifadesinde, Mervenur Polat'ı nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel, Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm. Sonra da Mervenur'un cesedini önce mutfak lavabosunun altına koydum. Ardından evde bulunan çarşaf, bezler, çuval, halı ve naylon streçle sardım."

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KARDEŞİ, DÖVMEDEN TESPİT ETTİ

Mervenur Polat'ın çürüyen cesedini, erkek kardeşi parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle 'Merve'si silinmiş sadece 'Nur'u kalan dövmeden teşhis etti. Polis olayla ilgili Ferdi T., Halil İbrahim Ş., Aziz Kaya, Gökhan Hamurcu, S.G. ve Z.U.'yu gözaltına aldı. Cüneyt Akyol ile diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte Gökhan Hamurcu, S.G., Halil İbrahim Ş., Ferdi T. ve Aziz Kaya tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Cüneyt Akyol 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Ferdi T., Gökhan Hamurcu ve Halil İbrahim Ş., 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme' suçundan Aziz Kaya ise 'suç delillerini yok etme ve suçu gizleme', 'uyuşturucu madde sağlamak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklandı. Olayda cesedi bilmeden taşıdığı iddiasıyla hakimliğe çıkarılan Süleyman G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Halil İbrahim Ş. ile Ferdi T. de daha sonra itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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6'NCI KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde altıncı duruşmaya tutuklu sanıklar Cüneyt Akyol, Gökhan Hamurcu ve Aziz Kaya, kaldıkları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Süleyman G. ile şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

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SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Cüneyt Akyol'un yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık Aziz Kaya'nın uyuşturucu tedariki ve başkalarına vermekten cezalandırılmasını talep eden savcı, tutuklu diğer sanık Gökhan Hamurcu'nun beraatını istedi. Savcı, tutuksuz sanık Süleyman G.'in suç delillerinin saklanmasından cezalandırılmasını isterken, tutuksuz sanıklar Ferdi T. ve Halil İbrahim Ş.'nin ise uyuşturucu tedariki ve fuhşa aracılık etmek suçlarından beraatını talep etti.

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti Cüneyt Akyol ve Aziz Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, Gökhan Hamurcu'nun tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)


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