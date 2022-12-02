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Mesai arkadaşını horluyor diye katletti! Kendini polise ihbar etti

02.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen cinayette, bir kişi arkadaşını horladığı gerekçesiyle uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü. Uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçaklanana Kenan Maral'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, M.E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen M.E., gözaltına alındı.

Mesai arkadaşını horluyor diye katletti! Kendini polise ihbar etti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.

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ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İHBARDA BULUNDU

M.E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

(İHA)

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