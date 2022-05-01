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Mesaileri başladı! Bayram namazına kadar sürecek

01.05.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'daki berber ve kuaför dükkanları, Ramazan Bayramı arifesinin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşamaya başladı. Vatandaşlar, bayrama hazır olmak için berberlerden günlerdir randevu almaya çalıştıklarını söyledi. Yoğunluk karşısında vatandaşları mağdur etmek istemeyen kuaförler ise sabah saat 7.00'den itibaren müşteri kabul etmeye başladı. Kentteki berber dükkanlarının bayram namazına kadar açık olacağı öğrenildi.

Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı. Adana’da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemesi dikkat çekti.

"BAYRAM NAMAZINA KADAR AÇIĞIZ"

Sabah 07.00’da dükkanını açan berberlerin, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi. Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyleyen erkek kuaförü Ahmet Ocak, “Her bayram öncesi yoğunluğumuz oluyor. Son dönemde piyasa da durgundu bu yoğunluk bizlere can suyu oldu. Bayram namazına kadar açığız. Herkese yetişmeye çalışacağız” diye konuştu.

"3 GÜNDÜR RANDEVU ALMAYA UĞRAŞIYORUM"

Bayram öncesi tıraş olmaya gelen Doğan Can Doğan isimli vatandaş, “3 gündür randevu almak için uğraştım. Çok yoğunluk var. Sabah 07.00’da geldim ama 3 saattir bekliyorum” dedi.

İHA

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Ramazan Bayramı
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