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Mescid-i Aksa'da gerginlik sürüyor! Sabah namazından sonra bastılar

17.04.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'da gerginlik sürüyor! Sabah namazından sonra bastılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıdaki İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail polisi, alanı terk etmek istemeyen bazı Filistinlileri darbetti.

Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı.

Müdahalede İsrail polisinin darbettiği bir Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin sabah namazından önce de Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın olduğu Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapatması üzerine çıkan arbedede 2 Filistinli yaralanmıştı.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa’da beklemeye devam ediyor. (AA)

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