Mescid-i Aksa ile ilgili duygusal sözler ve mesajlar | Fotoğraflı videolu Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajları 

Hemen hemen her Müslüman’ın tepkisiyle karşılaşan İsrail, saldırıların durmayacağını ve yeni saldırıların yapılacağını açıkladı. Yeni acılar, yeni saldırılar geldikçe, duygularımızı anlatmak için hemen Mescid-i Aksa ile ilgili duygusal sözler ve mesajlara başvuruyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajları, içimizdekileri dışarı vurmamıza neden oluyor…
Çocuklar uyurken susulur, ölünce değil.
Kudüs, Müslümanların istikbal ve istiklalidir.
Filistin, ben seni unutsam, sen beni unutur musun? (Nuri Pakdil)
İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun (Kim Jong-un)
Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? (Selahaddin Eyyûbî)
Yakındır sonsuz özgürlüğün… Yakındır ey Mirac’ın anahtarı… Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze..
“Kudüs… Bir sınav kağıdı… Her Mü’min kulun önünde…” (Cahit Zarifoğlu)
Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. (Nuri Pakdil)
Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim! (Necip Fazıl Kısakürek)
Kalbimin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs bizler için, Selahaddin’in rüyası, Kanuni’nin mirâsı, Abdülhamid’in davasıdır.
Ya uyandırın Bedr’in aslanlarını, ya da çağırın Kafkas kartallarını, söyleyin Selahaddin Eyyûbî’ye, Mescid-i Aksa ayaklar altında!
Bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, bütün hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi geçecek (Necmettin ERBAKAN)
Ne zaman zalimin zulmünden kurtulacaksın?
Ah, Filistin’im! Ne zaman özgür kalacaksın?
Mirac’taki ilk durak olan Mescid-i Aksa Kirli ellerde mahkum, uyu kalbin rahatsa
Ne zaman çocuklar oynayacak?
Ağaçtan elma düştü, Newton yerçekimini keşfetti. Binlerce Filistinli toprağa düştü, kimse insanlığı keşfedemedi…
Bir kız çocuğu ip atlarken, havaya sıçradığında daha yere inmeden, iki melek kolundan tutup başka dünyalara götürüyorsa, işte orası Filistindir.
Ey Peygamberler şehri Kudüs! Kutsallığına saygı duymayan vefasızlık insanlık utansın. Bedirhan Gökçe
Peygamberlerin en kutsal sırlara eriştiği Kutsal Kudüs, İslam âleminin kanayan yarası, insanlığın utanç tablosu oldu.
Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz. Mehmet Deveci
Allah’ın evi esaret altındayken, Selahaddin nasıl kendi evinde yatar? Selahaddin Eyyûbî
Acı diyorum efendim, acı da evrensel olmalı. Bir çocuğun eline diken batsa, dünya yanmalı...
MESCİD-İ AKSA NEDİR?
Mescid-i Aksa, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mesciddir. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi olarak bilinen alanda yer alır: Bu alanın yüzölçümü hemen hemen 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder.