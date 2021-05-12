Mescid-i Aksa ile ilgili duygusal sözler ve mesajlar | Fotoğraflı videolu Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajları 

Hemen hemen her Müslüman’ın tepkisiyle karşılaşan İsrail, saldırıların durmayacağını ve yeni saldırıların yapılacağını açıkladı. Yeni acılar, yeni saldırılar geldikçe, duygularımızı anlatmak için hemen Mescid-i Aksa ile ilgili duygusal sözler ve mesajlara başvuruyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa mesajları, içimizdekileri dışarı vurmamıza neden oluyor…

MESCİD-İ AKSA İLE İLGİLİ DUYGUSAL SÖZLER VE MESAJLAR

Çocuklar uyurken susulur, ölünce değil.

Kudüs, Müslümanların istikbal ve istiklalidir.

Filistin, ben seni unutsam, sen beni unutur musun? (Nuri Pakdil)

İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun (Kim Jong-un)

Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? (Selahaddin Eyyûbî)

Yakındır sonsuz özgürlüğün… Yakındır ey Mirac’ın anahtarı… Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze..

“Kudüs… Bir sınav kağıdı… Her Mü’min kulun önünde…” (Cahit Zarifoğlu)

Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. (Nuri Pakdil)

Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim! (Necip Fazıl Kısakürek)

Kalbimin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs bizler için, Selahaddin’in rüyası, Kanuni’nin mirâsı, Abdülhamid’in davasıdır.