Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller yüzde 40 arttı

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin son bir yılda yüzde 40 arttığını açıkladı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Uluslararası Kudüs Vakfı yöneticileri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri içeren yıllık "Aksa'ya Bakış" raporunu basın toplantısıyla duyurdu.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Bişara Hermec, Mescid-i Aksa'nın bugün tüm yönleriyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğunu ve onu savunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Kutsal ve ulusal emanetler konumundaki cami ve kiliselere yönelik saldırı, ihlal ve hırsızlık girişimlerinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Hermec, ayrıca kutsal mekânların işgalcilerle paylaşılmasın veya müdahale edilmesine de razı olunmayacağına dikkati çekti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yardımları durdurma kararını "Filistinlilere yeni bir darbe" olarak değerlendiren Hermec, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin davasına ilişkin tarihi gerçekler ve uluslararası hukukla uyuşmayan tüm kararlarını geçersiz saydıklarını vurguladı.