KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Mesleğe servis sürerek başladı: Taksi şoförü Elif Akdağ kadınlara ilham oldu: "İsterseniz siz de yapabilirsiniz"

Mesleğe servis sürerek başladı: Taksi şoförü Elif Akdağ kadınlara ilham oldu: "İsterseniz siz de yapabilirsiniz"

18.12.2024 15:06
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

İçerik devam ediyor
18.12.2024 15:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mesleğe servis şoförlüğünden başlayan Elif Akdağ şimdilerde takside direksiyon sallıyor. Kadıköy'de yaşayan Elif Akdağ geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlıyor. "Neden olmasın? İsterseniz siz de yapabilirsiniz." diyen Akdağ, kadınların kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

Kadıköy'de 2 aydır taksi şoförlüğü yapan Elif Akdağ, mesleğe servis şoförlüğünden başladığını söyledi. Bu meslekte kendisine gelen olumlu tepkilerden dolayı işini severek yaptığını belirten Akdağ, 'Neden olmasın' mottosuyla yola çıkarak sosyal medyada da kadınların da taksicilik yapabileceğini göstermek istediğini ifade etti. Zaman zaman zorluklarla da karşılaşan Akdağ, bu zorlukların da mesleğin cilvesi olduğunu söyledi.

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

2 ay süre içerisinde yaşadıklarını anlatan Elif Akdağ, "Daha önce servis şoförlüğü ile mesleğe başladım. Ortalama 13 yıllık bir şoförlüğüm var. Bu mesleğe önce maddi sebeplerden dolayı başlamıştım ama bu işe başladıktan sonra özellikle kadınlar tarafından 'kendimizi güvende hissediyoruz' gibi olumlu tepkiler geldi. Bunun yanı sıra erkekler de aynı şeyleri söylediler. Bu yüzden ben bu taksicilik konusunda kadınların da kendilerini bu alanda göstermesini istediğim için, kendi çapımda sosyal medyada da olmak üzere taksiciliği kadınların da yapabileceğini anlatmak için, onların da benimle beraber bu yolda yürümelerini istediğim için böyle yola çıktım" dedi.

AW352581_02

"YAPTIĞIM İŞİ SEVİYORUM"

Karşılaştığı zorlukları da anlatan Elif Akdağ, "Kadıköy'de çalışıyorum. Burada özellikle gece saatlerinde çıkan kişilerle beraber yaşadığım sıkıntılar oluyor. Bunlardan en büyüğü araçta uyumak, uyandıramıyorsunuz. Onun yanı sıra para vermek istemiyorlar. Bu tarz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Ama bu da mesleğin cilvesi olsun diyorum. Çünkü ben yaptığım işi seviyorum. Her meslekte zorluk var. Yolda yürürken bile yaşadığınız sıkıntılar var. Özellikle kadın olarak bunu çok yaşıyoruz. Özellikle mekanlardan çıkan kadınlar için burada durmaya, onları karşılamaya gayret ediyorum. Bunların da çözümleri kendi içimizde oluyor. Çok sıkıntı yaşarsak bir karakol merkezine gitmeyi tercih ediyorum. Onun dışında dediğim gibi her meslekte zorluklar vardır" şeklinde konuştu.

"NEDEN OLMASIN, SİZ DE İSTERSENİZ SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ"

Elif Akdağ kadınların sadece kendilerine inanmaları ve güvenmeleri gerektiğini söyleyerek, "Benim şu anda sloganım "Neden olmasın?" Ben 4 yaşındaki oğlumu bırakıp geldim. Ve ben bütün kadınlarımıza "Neden olmasın? Siz de isterseniz siz de yapabilirsiniz." diyorum. Bu mesleği yapan birkaç ablam daha varmış. Kendilerini henüz tanımadım, tanışmak isterim. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize inanın, kendi tercihlerinize güvenin" ifadelerini kullandı.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kadıköy taksi kadın girişimci Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.