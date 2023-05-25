HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mesleğini yapamaz hale geldi! Sokak sokak onu arıyor: "İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz?"

Mesleğini yapamaz hale geldi! Sokak sokak onu arıyor: "İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz?"

25.05.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da inşaat çatı işleriyle uğraşan Şahin İşleyen'in kapısının önünde park halinde bulunan panelvan aracı çalındı. İşleyen, aracını 40 gündür İstanbul'un birçok bölgesinde sokak sokak arıyor. Yaklaşık 160 bin TL değerindeki aracının çalınmasıyla mesleğini yapamaz hale gelen ve aracının bulunmasını isteyen İşleyen, "Elim ayağım bağlandı. Hırsızlara da şunu söylemek istiyorum; İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz? Aracım 40 gündür yok, beni mağdur ettiniz bari gidip bir yere bırakın" dedi.

Mesleğini yapamaz hale geldi! Sokak sokak onu arıyor: "İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz?"

İstanbul'da park halindeki panelvan araç tornavida ile saniyeler içerisinde çalındı. Olay Üçevler Mahallesi'nde 17 Nisan'da sabaha karşı 6.10 sularında gerçekleşti. Aracın bulunduğu sokağa gelen şüpheli şahıs elindeki tornavida ile kapıyı açtı. Daha sonra aracı çalıştırmayı başaran şüpheli, saniyeler içerisinde olay yerinden ayrıldı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

1

Kapısının önünde park halinde bulunan panelvan aracı çalınan Şahin İşleyen, 40 gündür aracını İstanbul'un birçok bölgesinde sokak sokak arıyor. İnşaat çatı işleriyle uğraşan İşleyen, aracının çalınmasıyla mesleğini yapamaz hale geldi. Yaklaşık 160 bin lira değerindeki aracının bulunmasını isteyen İşleyen, "Aracım 40 gündür yok, beni mağdur ettiniz bari gidip bir yere bırakın" dedi.

2

"40 GÜNDÜR ARABAM ORTADA YOK"

İşleyen, "Sabah kalktım işe gidiyorum. Park ettiğim yerde aracımı bulamadım. Aracın çalındığını anladım. Daha sonra emniyete gidip şikayette bulundum. Polis bende bulunan kamera kayıtlarını istedi. Karakoldaki şikayet dilekçem ile birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Henüz herhangi bir netice alamadım. 40 gündür arabam ortada yok. Arabayı çalanın eşgali de görünüyor. Olay oturduğum mahalle olan Üçevler mahallesi 907. sokakta yaşandı" ifadelerini kullandı.

3

"ARABAM ÇALINDIĞINDAN BERİDİR İŞ YAPAMIYORUM, ELİM AYAĞIM BAĞLANDI"

Arabayı çalan şahsın maskeli olarak geldiğini söyleyen İşleyen, "Arabamın değeri 150-160 bin lira civarında. İçinde de işimde kullandığım yaklaşık 40 bin lira değerindeki malzemelerim de vardı. Arabamı iş için kullanıyordum, arabam çalındığından beridir iş yapamıyorum. Elim ayağım bağlandı. Hırsızlara da şunu söylemek istiyorum; İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz? Aracım 40 gündür yok, beni mağdur ettiniz bari gidip bir yere bırakın" diye konuştu.

4

"İSTANBUL'UN BİRÇOK BÖLGESİNİ SOKAK SOKAK DOLAŞTIM"

İşleyen, "Arabam çalındıktan sonra Avcılar gişelerden girip, Mahmutbey gişelerinden çıkış yapmış, HGS'den öğrendim. Arabamı bulmak için İstanbul'un birçok bölgesini sokak sokak dolaştım. Polisin bana verdiği bilgiye göre araba Sarıyer yönüne gitmiş olabilir. Buraları da çok dolaştım. Plakasını değiştirmiş olabilirler veya parçalamış olabilirler" şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 yaşındaki çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü2 yaşındaki çocuk pencereden otomobilin üzerine düştü
'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!'Bakanlık' iddiasına Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt!
Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!Özdağ'ın 'Bakanlık' çıkışına Gelecek Partisi'nden tepki!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması!

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

İstanbul'da korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

İstanbul'da korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

İkinci tur için rakam verdi: 'Alabilirse öpsün başına koysun'

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

Fiyatlar uçtu! Kurbanlık fiyatları bu sene cep yakacak

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

İlginizi Çekebilir

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.