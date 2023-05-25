Mesleğini yapamaz hale geldi! Sokak sokak onu arıyor: "İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz?"

İstanbul'da park halindeki panelvan araç tornavida ile saniyeler içerisinde çalındı. Olay Üçevler Mahallesi'nde 17 Nisan'da sabaha karşı 6.10 sularında gerçekleşti. Aracın bulunduğu sokağa gelen şüpheli şahıs elindeki tornavida ile kapıyı açtı. Daha sonra aracı çalıştırmayı başaran şüpheli, saniyeler içerisinde olay yerinden ayrıldı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapısının önünde park halinde bulunan panelvan aracı çalınan Şahin İşleyen, 40 gündür aracını İstanbul'un birçok bölgesinde sokak sokak arıyor. İnşaat çatı işleriyle uğraşan İşleyen, aracının çalınmasıyla mesleğini yapamaz hale geldi. Yaklaşık 160 bin lira değerindeki aracının bulunmasını isteyen İşleyen, "Aracım 40 gündür yok, beni mağdur ettiniz bari gidip bir yere bırakın" dedi.

"40 GÜNDÜR ARABAM ORTADA YOK"

İşleyen, "Sabah kalktım işe gidiyorum. Park ettiğim yerde aracımı bulamadım. Aracın çalındığını anladım. Daha sonra emniyete gidip şikayette bulundum. Polis bende bulunan kamera kayıtlarını istedi. Karakoldaki şikayet dilekçem ile birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Henüz herhangi bir netice alamadım. 40 gündür arabam ortada yok. Arabayı çalanın eşgali de görünüyor. Olay oturduğum mahalle olan Üçevler mahallesi 907. sokakta yaşandı" ifadelerini kullandı.

"ARABAM ÇALINDIĞINDAN BERİDİR İŞ YAPAMIYORUM, ELİM AYAĞIM BAĞLANDI"

Arabayı çalan şahsın maskeli olarak geldiğini söyleyen İşleyen, "Arabamın değeri 150-160 bin lira civarında. İçinde de işimde kullandığım yaklaşık 40 bin lira değerindeki malzemelerim de vardı. Arabamı iş için kullanıyordum, arabam çalındığından beridir iş yapamıyorum. Elim ayağım bağlandı. Hırsızlara da şunu söylemek istiyorum; İstanbul'da bula bula beni mi buldunuz? Aracım 40 gündür yok, beni mağdur ettiniz bari gidip bir yere bırakın" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN BİRÇOK BÖLGESİNİ SOKAK SOKAK DOLAŞTIM"

İşleyen, "Arabam çalındıktan sonra Avcılar gişelerden girip, Mahmutbey gişelerinden çıkış yapmış, HGS'den öğrendim. Arabamı bulmak için İstanbul'un birçok bölgesini sokak sokak dolaştım. Polisin bana verdiği bilgiye göre araba Sarıyer yönüne gitmiş olabilir. Buraları da çok dolaştım. Plakasını değiştirmiş olabilirler veya parçalamış olabilirler" şeklinde konuştu. (İHA)

