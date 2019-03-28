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Meslek liseliler, yalnız yaşayan kadının evini onardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, Yadigar Pınarcı'nın (77) yalnız yaşadığı evini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle onarıp yeniledi.

Meslek liseliler, yalnız yaşayan kadının evini onardı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, Yadigar Pınarcı'nın (77) yalnız yaşadığı evini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteğiyle onarıp yeniledi.
Kırıkkale Mesleki Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 yıl önce hayata geçirilen 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında kentte yardıma muhtaç kişilere destek oluyor. Bu kapsamda öğrenciler, Yadigar Pınarcı'nın Etiler Mahallesi'nde yalnız yaşadığı 2 katlı binanın üst katındaki evini tadilattan geçirdi. Öğrenciler, Kırıkkale Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle alınan malzemelerle eski evi onarıp, boyayarak yeniledi. 2 gün süren çalışmanın ardından ev hazır hale geldi.
VALİ ZİYARET ETTİ
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, evi ziyaret ederek öğrencilerin yaptığı çalışmayı yerinde gördü. Vali Sezer, yardıma muhtaç olan insanların evlerinde projenin devam edeceğini söyleyerek, "Çok anlamlı ve güzel bir proje. Hem öğrencilerimizin sosyal faaliyet olarak, sosyal farkındalık olarak toplumla iç içe olmalarını sağlıyor hem de ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanmalarına yönelik bir nebze olsun katkı sunuyoruz. Öğrencilerimiz evin fiziksel olarak iyi olmayan bölümlerinde onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Kapı, pencere, lavabolar, ıslak zeminde düzeltme çalışmaları yapıyorlar. Bu açıdan bu anlamı projeyi başlatan milli eğitim camiasına ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bunu biraz daha geliştirip devamlılığını sağlamak niyetindeyiz. O yönde de çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Eşini 20 yıl, oğlunu ise 10 ay önce kaybeden Yadigar Pınarcı, evin üst katında kendisi, aşağı katta ise gelininin yaşadığını kaydetti. Pınarcı, desteklerinden dolayı öğrencilere ve yetkililere teşekkür ederek, "Benim gibi sahipsizin elinden tuttular. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

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Meslek liseliler, yalnız yaşayan kadının evini onardıMeslek liseliler, yalnız yaşayan kadının evini onardıMeslek liseliler, yalnız yaşayan kadının evini onardı

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