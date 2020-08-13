Meslek seçiminde yapay zeka korkusu

Dr. Görkem İldaş'n hazırlayıp sunduğu Yolun Başındayken programında konuşan Çelik, sağlık sektöründe giderek artan iş yoğunluğuna dikkat çekti. ' Bir günde 150 hastaya bakan bir hekim ve onun yanında çalışan yardımcısının nefes almaya ve doğru, hızlı karar vermeye ihtiyacı var. Doğru ve hızlı karar için de yapay zeka , teknikerler için çok önemli' diye konuşan Çelik'e göre yapay zeka teknolojileri karar vermede ve seçenekleri azaltmada doktorlara ve sağlık teknikerlerine sadece yardımcı olacak.

Son günlerin en çok sorulan soruları meslek seçiminde de belirleyici oldu; kimi üniversite adaylarının tercih listelerinde 'geleceğin meslekleri' yerini aldı. Peki yapay zeka teknolojileri, beklentinin hayli büyük olduğu sağlık bilimlerini nasıl etkileyecek? Optisyen ya da odyologların, diyetisyenlerin işini yapay zeka mı yapacak? Biruni Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof Dr. Fatma Çelik'e göre bu sorunun yanıtı 'hayır'. Zira yapay zeka sadece uzmanlara doğru karar verme noktasında yardımcı olacak.

YAPAY ZEKA ELİNE BİSTURİ ALIP AMELİYAT ETMEYECEK

'Yapay zeka eğer hekimin başka bir alanda karar vermesine uğraşıyorsa ki şu an çalışıyor aslında o sistemler, tamamen yardımcı olmak içindir' diye konuşan Çelik, 'eline bisturi alıp ameliyat etmeyecek, asla insanın yerini alamaz. Sağlıkta bu mümkün değil' dedi. Sadece doktorlar değil teknisyenler için de aynı durumun geçerli olduğunu vurgulayan Çelik, 'bir gözlükte yapay zeka çalışılabilir ancak bu gözlüğün yüzüme oturup oturmadığını karar verme noktasında ve odak belirleme noktasında optisyenin ellerine ihtiyacı vardır, yani insan elinin değmesine ihtiyaç vardır' diye konuştu.

MEZUNA KALMAK MI, ÖN LİSANSTAN LİSANSA GEÇMEK Mİ?

Sağlıkta teknisyen istihdamı ve personel açığının altını çizen Çelik'e göre kısa yoldan iş hayatına katılmak için ön lisans programları sayısız fırsat sunuyor. Fırsatlar, lisans isteyip de puanı yetmeyenler için de geçerli. 'Mezuna kalıp evde beklemektense bir okula gidip üniversitenin havasını koklamak ve üniversiteli olmak başka bir şeydir' diye konuşan Çelik, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) dikkat çekti.

'ADAYLAR MYO FIRSATINI KAÇIRMASIN'

'Bugün benim kendi üniversitemde dikey geçişle bize gelmiş ve profesörlüğe yürüyen arkadaşlarım, mezunlarım var' diye konuşan Çelik, 'Bizler yani meslek yüksekokulları çok önemli fırsatız, adaylar bu fırsatı kaçırmamalı' dedi ve ekledi: Üniversitenin kapısından öğrenci olarak bir kere girdiniz mi dikey geçişle yatay geçişle hiç fark etmez bir sürü mesleği seçebilirsiniz.

