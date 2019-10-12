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Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9. sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi" - "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalfa ve ustalarımız, bu merkezlerde yetiştirilmekte. Son bir yıldır bu merkezlerimizi güçlendirmek ve kapasitelerini artırabilmek için önemli adımlar attık" - "Özellikle lise diploması almada oluşturduğumuz esnek yapı, bu eğitim-öğretim yılındaki elde edilen bu artışa çok önemli katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin (MEM) 9. sınıfına başlayan öğrenci sayısının geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısını artırmak için son bir yılda önemli yeniliklere imza attıklarını kaydetti.

Yapılan bu çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Selçuk, "Geçen sene MEM'lerde 9. sınıfa 19 bin 947 öğrenci kayıt olmuştu. Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9. sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi." bilgisini verdi.

Yaptıkları çalışmaların sonucunu kısa vadede görmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitimini temsil eden mesleki eğitim merkezlerimiz, yıllardan beri mesleki eğitimimizde önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranları da oldukça yüksek, yaklaşık yüzde 90 dolayında. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalfa ve ustalarımız, bu merkezlerde yetiştirilmekte. Bu nedenle son bir yıldır bu merkezlerimizi güçlendirmek ve kapasitelerini artırabilmek için önemli adımlar attık. Atılan bu adımlar sonunda, kısa sürede yüzde 62'lik öğrenci artışı oldukça önemli bir sonuç."

- MEM'ler için iki yeni düzenleme sonuç verdi

Ziya Selçuk, MEM'lerde kapasiteyi artırmak için 2 yeni düzenleme yaptıklarına işaret etti.

Özel sektörün, mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurabilmesine rağmen mesleki eğitim merkezi açamadığını ancak sektörlerin organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açmak ve ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek istediğini dile getiren Selçuk, bu talebi karşılamak için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan düzenleme ile özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurabilmesinin önünün açıldığını bildirdi.

Diğer taraftan, ortaokul sonrası mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin, 4 yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamadıklarına dikkati çeken Selçuk, yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerin fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayıp lise diploması alabilmelerine imkan sağladıklarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Her iki adım da mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitelerinin artmasına çok önemli katkı sağlayacak. Özellikle lise diploması almada oluşturduğumuz bu esnek yapı, bu eğitim-öğretim yılında elde edilen bu artışa çok önemli katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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meb Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Milli eğitim Bakanlığı

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