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  4. Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktorun cezai ehliyeti araştırılacak

Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktorun cezai ehliyeti araştırılacak

28.05.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birlikte çalıştığı meslektaşı doktor Kaan Erol'u, 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor Yavuz Sümter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak.

Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktorun cezai ehliyeti araştırılacak

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Yavuz Sümter SEGBİS ile bağlandı. Öldürülen Kaan Erol'un annesi Nilay Erol ve babası Metin Erol ile

taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada doktor Muhammed Bilal Kürk, tanık olarak dinlendi. Kürk, "Ben farklı bir ekipte çalışıyordum. Kaan iyi bir çocuktu. Hakkında olumsuz bir şey duymadım" dedi. Tanığın dinlendiği sırada sanık Yavuz Sümter, soru sormaya başladı. Bunun üzerine müşteki avukatı Aydın Egemen mahkemeden, sanığın uyarılmasını istedi. Sanık,müşteki avukatı ile tartışmaya başlayıp, önünde bulunan masaya vurdu. Mahkeme de uyarılara rağmen duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Sümter’in SEGBİS bağlantısını kapattı.

Mahkeme heyeti, Yavuz Sümter’in cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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“BEN ARTIK ÇOCUĞUMUN ACISINI YASINI YAŞAMAK İSTİYORUM”

Duruşma çıkışında öldürülen doktor Kaan Erol’un ailesi, adliye önünde açıklama yaptı. Baba Metin Erol, "Doktor Kaan Erol, 11 Ekim 2019 tarihinde görev yaptığı Baltalimanı Hastanesi'nde sabaha karşı nöbette iken vahşice katledilip şehit edilmiştir. İki senedir süren davanın altıncı duruşmasına girdik bugün. Karşımızdaki canavar halen tanıklar üzerinde baskı kurarak, masalara vurarak, kendisi dışında herkesi suçluyor. Biz adalete güveniyoruz. Adalet gerekli cezayı verecektir. Pırıl pırıl bir Türk gencinin kanı yerde kalmayacaktır. Gereken cezayı alacaktır" dedi. Anne Nilay Erol ise, “İki sene oldu. Özenle büyütüyorsunuz evladınızı, gözünüzden esirgiyorsunuz ve geliyor birileri diyor ki çocuğunuz öldürüldü. Bir görüyorsunuz çocuğunuz paramparça edilmiş. Bu benim asla gözümden gitmiyor ve hala bu duyguyu yaşarken bu katilin haksız tahrik indirimi almak için mesnetsiz iddialarla çocuğumu sürekli karalaması, saçma sapan tavırları, masaları yumruklaması. Yani artık bunlara dayanamıyoruz ve bir an önce bu ızdırabın bitmesini temenni ediyoruz. Bir an önce cezasını alsın ve hayatımızdan çekip gitsin. Ben artık çocuğumun acısını yasını yaşamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Yavuz Sümter'in, maktülü daha önceden öldürmeye karar verdiği anlatılarak, "Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çetirerek ve kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

DHA

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cinayet
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