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Meslektaşını öldüren doktor: "Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum"

01.11.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sene 20 Ekim'de yaşanan olayda Doktor H.Ç. meslektaşı Ahmet Dikmen'le tartışmış sonra tüfek geri dönerek Dikmen'i katletmişti. Mersin'de yaşanan kan donduran olayın davası bugün devam etti. Sanık H.Ç. mahkemede, "Ben bu olayın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Her sabah uyandığımda sanki rüyadaymışım gibi hissediyorum" dedi. Doktor Dikmen'in kardeşi ise H.Ç.'nin cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia ederek, en ağır cezayı almasını istedi.

Meslektaşını öldüren doktor: "Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum"

Mersin'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan doktor H.Ç., duruşmada, "Ben bu olayın nasıl olduğunu anlamış değilim. Her sabah uyandığımda rüyada gibi hissediyorum" dedi.

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KAVGA EDİP TÜFEKLE GERİ DÖNMÜŞTÜ

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor H.Ç. ile meslektaşı Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle taraflar ayrılırken, aracından aldığı tüfekle tekrar aile sağlığı merkezine gelen H.Ç., meslektaşı Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan H.Ç., tutuklandı.

"CİNAYETİ HATIRLAMIYORUM"

Polise verdiği ifadesinde şizofren olduğunu, tedavi gördüğünü, aktif muayene yapmamakla birlikte doktorluk yaptığını ileri süren H.Ç., "Çok uzun senelerdir sesler duyuyorum. Olay günü tüfeğim ile gittiğim doğrudur. Bir kişiye karşı takıntılıydım. Ancak cinayeti hatırlamıyorum" dedi.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

H.Ç. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcı, 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek’ suçundan iddianame hazırladı. Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede H.Ç. hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istendi.

"ERKEKSEN GEL, SENİ YOK EDECEĞİM VE KESECEĞİM"

İddianamede H.Ç.'nin , geçici görevli olarak bir süre sağlık merkezinden ayrılan Dr. Ahmet Dikmen’in yerine sorumlu hekimlik yaptığı belirtildi. Dikmen’in dönüp görevini devralması üzerine H.Ç.'nin husumet duymaya başladığına yer verildi. İş yerinde disiplinsiz davranışlar sergileyen H.Ç.'nin, Dikmen'e yönelik hakaret ettiği, ilerleyen günlerde ise öldürme kastını ortaya çıkaracak şekilde, "Yarın sabah bu iş yerine gelmeyeceksin, gelebiliyorsan erkeksen gel, seni yok edeceğim ve keseceğim" dediği vurgulandı.

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"HER SABAH UYANDIĞIMDA RÜYADAYMIŞIM GİBİ HİSSEDİYORUM"

Mersin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya sanık Dr. H.Ç., tutuklu bulunduğu Kayseri Seydişehir Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısı kurularak katıldı. Dr. Dikmen'in kardeşleri Adnan ve Durmuş Dikmen ile taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Dr. H.Ç., "Ben bu olayın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Her sabah uyandığımda sanki rüyadaymışım gibi hissediyorum" dedi.

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KARDEŞİ İSYAN ETTİ

Dr. Dikmen'in kardeşi Adnan Dikmen ise, Dr. H.Ç.'nin cinayeti tasarlayarak işlediğini iddia ederek, en ağır cezayı almasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanık H.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, sanık H.Ç.'nin ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. (DHA)

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