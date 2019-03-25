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Mesut Özil'den "Hello Brother" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:08 | Son Güncelleme

Mesut Özil'den "Hello Brother" mesajı

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Twitter hesabından "HelloBrother" (Merhaba kardeşim) etiketiyle TRT World'ün saldırıda yaşamını ilk yitiren kişi Davud Nabi anısına hazırladığı videoyu paylaşan Mesut, "Terörün dini yoktur. Hangi ırk ya da inanca yönelik olursa olsun şiddete karşı duralım." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Mesut Özil Yeni Zelanda

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