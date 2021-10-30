Meta Watch 2022 yılında geliyor!

Karşınızda Facebook’un ilk akıllı saati: Meta Watch. Bildiğiniz gibi Facebook, Connect 2021 etkinliğinde yeni ismini açıkladı. Şirket artık yoluna Meta adıyla devam edecek. Metaverse projesine daha çok önem verecek olan Mark Zuckerberg’in şimdiki hedefi ise ilk akıllı saat modelini piyasaya sürmek. Hatta gelen bilgiler saatin çeşitli özelliklerinin şimdiden belli olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan Meta Watch hakkında sızdırılan tüm detayları sizlerle paylaşmış olalım.

Ekranında damla çentik bulundurması beklenen saatin çentiğin altında bir de kameraya sahip olacağı düşünülüyor. Ayrıca modelin SIM kart desteği sunacağı ve böylece bir telefonla bağlantı kurulmasına gerek kalmayacağı da konuşulan dedikodular arasında yer alıyor.

Meta Watch için belirtilen detaylar bununla da sınırlı değil. Saatin çıkarılabilir kayış ile geleceği ve kişiselleştirmeyi ön plana çıkaracağı da ifade ediliyor.

Bildiğiniz gibi eski ismiyle Facebook yeni ismiyle Meta, WhatsApp ve Messenger gibi uygulamaların da sahibi. Dolayısıyla cihazın bu uygulamalar ile entegre halde çıkması kimseyi şaşırtmaz. 2022 yılında görücüye çıkması planlanan saatin Apple ve Samsung gibi dev şirketlerin yer aldığı sektörde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu. Zira bildiğiniz gibi akıllı saat sektöründe rekabet şu anda oldukça fazla.

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