Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ kaybını destekliyor! İşte cayır cayır yağ yakan 7 yiyecek...

Metabolizmayı artırmak, vücudun yağ yakmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı birkaç doğal yiyecek ile artırabilir ve yağ kaybedebilirsiniz. İşte cayır cayır yağ yakan 7 yiyecek...

YAĞLI BALIK

Hem leziz hem de besleyici olan somon, ringa, sardalye, uskumru ve diğer yağlı balıklar, iltihabı ve kalp hastalığı riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, vücudun yağ kaybetmesine olanak sağlar. Öte yandan harika bir protein kaynağı olan balık daha fazla tokluk hissine neden olur.

KAHVE

Dünyanın en sevilen içeceklerinden biri olan kahve hem ruh haline hem de insan vücuduna iyi gelir. Tüm bunlarla beraber cayır cayır yağ yakmanıza da neden olabilir. Yapılan bir araştırma sonucunda, egzersiz yapmadan bir saat önce kafein tüketen kişilerin, tüketmeyen kişilere oranla iki kat daha fazla yağ yaktığı ortaya çıktı.

YUMURTA

Oldukça besleyici olan yumurta, hastalık riski yüksek olanlarda kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca yumurtalar kilo kaybına da yol açar. Yumurtanın tokluk hissini artırdığı araştırmalar sonucunda ortaya çıktı. Haftada birkaç kez yumurta tüketmek hem tok kalmanıza hem de yağ yakmanıza neden olur.

YEŞİL ÇAY

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen yeşil çay, formda kalmanıza yardımcı olur. Yapılan araştırmalar sonucunda yeşil çayın kalp hastalığı riskini azaltabildiği, belirli kanser türlerine karşı koruma sağlamaya yardımcı olabildiği düşünülmektedir. Yeşil çay, göbek yağı kaybını destekler.

ELMA SİRKESİ

Bilinen eski halk ilaçlarından biri olan elma sirkesi, diyabetli kişilerde iştahı azaltır, kan şekerini ve insülin seviyelerini düşürür. Ayrıca yağ yakımı artırır ve karın yağ depolamasını azaltır.

ACI BİBER

Acı biber iltihabı azaltabilir ve hücrelerinizi hasardan korumaya yardımcı olabilir. Araştırmalar sonucunda acı biberin, bireyin sağlıklı kiloya ulaşmasına ve bu kiloyu korumasına yardımcı olabileceğini düşünülmektedir. Çünkü acı biber tokluk hissini artırır ve aşırı yemeyi önler.

ZEYTİNYAĞI

Sağlıklı yağlardan biri olan zeytinyağının metabolizmayı artırdığı ve yağ yakımı desteklediği biliniyor. Salatanıza ve yemeklerinize zeytinyağı ekleyebilirsiniz.



