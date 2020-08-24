HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Bağırma kardeşim

Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Bağırma kardeşim

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 09:49 | Son Güncelleme

Mete Yarar ile İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı. Mete Yarar, saman ithal edildiği iddialarına sert tepki gösterirken Saymaz "Bağırma kardeşim" diyerek araya girdi.

Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar ve gazeteci İsmail Saymaz arasında Habertürk'te katıldıkları televizyon programında İHA tartışması çıktı.

Yarar, "İHA ve SİHA'lar terörle mücadelinin seyirini değiştirdi. O zamanın teknolojisinde biz askerler ayağımızı yere basmak zorundaydık. Şimdi bir tugayın gittiği yere bir tane SİHA gönderiyoruz." dedi.

Bu sırada İsmail Saymaz, saman ithal edildiğini belirtti.

Bunun üzerine tepki gösteren Yarar, "Türkiye'nin saman ithalatı koca bir yalandır." dedi. Yarar saman ve SİHA'nın karşılaştırmasına sert tepki gösterip bağırdı.

Saymaz bunun üzerine, "Bağırma kardeşim" diyerek Yarar'a tepki gösterdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal kararYargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
En Çok Okunan Haberler
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Artan vaka sayısı nedeniyle yeni kısıtlamalar mı geliyor?
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de tanga giyen arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal düğün kararı! Resmi nikah kıymayan şimdi yandı
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu: Özlediğimiz devlet
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor
15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor
Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.