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Meteor mu düştü, obruk mu? 'Kup' çukuru halen gizemini koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 11:59 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Ağın ilçesinde dilden dile meteor düşmesi sonucu oluştuğu ileri sürülen ancak obruk olma ihtimali de konuşulan ’Kup’ adı verilen 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur gizemini koruyor.

Meteor mu düştü, obruk mu? 'Kup' çukuru halen gizemini koruyor

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Şenpınar Mahallesi mevkisinde bulunan 50 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur dikkat çekiyor. Yöre sakinleri tarafından "Kup" adı verilen çukurun meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu dilden dile söylenirken, henüz nasıl oluştuğunun bilinmediği öğrenildi. Badem bahçeleri ile Keban Baraj Gölü’nün doğal güzelliği ile bütünleşen çukurun oluşturduğu doğal güzelliğin turizme kazandırılması planlanıyor.

Çukurun Şenpınar köyü içerisinde bulunduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı Ali Uslu, “Mahallede ‘Kup Çukuru’ diye tabir edilen alandayız. Kup Çukuru, bizim çocukluğumuzdan beri dile gelen ve gizemini hala koruyan bir alan. Dedelerimizin bize anlattıklarına kimine göre meteor düşmesi ile oluşan bir çukur, kimine göre obruk bir çukur” dedi.

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Çukurla ilgili çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Uslu, “Gerek yolların, gerekse üstüne bir cam teras projesinin yapılması konularında çalışmalar yürütüyoruz. Belediye bütçemizde belli. Belediye bütçesiyle değil ancak bir kalkınma ajansı, valilik yada bakanlığın destekleriyle bir cam teras ve yolları yapılabilir. Yapılması halinde Türkiye genelindeki turizme katkıda bulunacağının kanaatindeyiz”ifadelerini kullandı.

İnsanları gizemli yeri gelip görmelerini tavsiye eden Uslu, “Ağın ve Elazığ turizmine katkıda bulunacak bir alan. Görüldüğü gibi büyük ve yüksek bir alan. İnşallah, Kup çukurunu hak ettiği yere getiririz. Zaten mevcut alan bademliklerin içinde ve Keban Baraj Gölü’ne de manzarası sıfır. Hem doğa harikası bir yer hem de bademliklerin içinde olması güzel" diye konuştu.

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(DHA)

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