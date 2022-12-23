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  4. Meteor yağmurunda eşsiz görüntüler! Büyük beğeni topladı

Meteor yağmurunda eşsiz görüntüler! Büyük beğeni topladı

23.12.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraf sanatçısı İsa Turan, 4 saat boyunca kayda aldığı görüntülerle meteor yağmurunun eşsiz manzarasını izleyicilere sundu. Turan'ın çalışması bilim kurgu filmlerini anımsattı.

Gönüllü turizm elçisi ve fotoğraf sanatçısı İsa Turan, 14 Aralık günü Geminids meteor yağmurunu 4 saat boyunca 500 fotoğraf karesi ile görüntüledi. Çektiği fotoğraf kareleri ile zaman atlamalı çekim (time lapse) tekniğiyle oluşturduğu görüntüler bilim kurgu filim sahnelerini aratmadı.

Çektiği fotoğraf ve videolar ile Türkiye’nin tanıtılmasına gönüllü katkı veren fotoğraf sanatçısı İsa Turan, bu kez İzmir Alaçatı’da meteor yağmurunu görüntüledi. 14 Aralık gecesi saat 20:00 başlayan Geminids meteor yağmuru saat 24:00 kadar sürdü. Toplam 4 saat boyunca 500 fotoğraf karesi çeken Turan, 40 karede meteorların atmosfere girişinde oluşturduğu ışık hüzmesini yakalamayı başardı. Çektiği fotoğrafları birleştirdiğinde ise ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan turan Türkiye’nin tanıtımı için farklı projeler geliştireceğini belirtti.

Turan, 2 yıl önce 10 saat boyunca yaptığı çekimle Ay, Jüpiter ve Mars’ın gezegen hareketlerini 3 dakikalık videoda gözler önüne serdi. Turan’ın çektiği görüntüler ulusal basında bir çok kanalda yer aldı.

(İHA)

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Fotoğraf Meteor

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